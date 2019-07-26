العمل السعودية تصدر قراراً بتوطين مهن بقطاع الإيواء السياحي

الرياض - مباشر: أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارًا بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي، بداية من 27 ديسمبر/كانون الأول لعام 2019.

وشمل قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، الصادر في بيان صادر، اليوم الجمعة، المهن بالفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.

كما صنف القرار التوطين في قطاع الايواء السياحي من حيث النسب المفروضة إلى 3 مسارات، أولها كان قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100 في المئة في الإدارات التالية وما يتبعها من وحدات فرعية وهي: (الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية باستثناء المهن التالية "حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب).

وقصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100 في المئة في المهن التالية: (نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب وإداري وممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف).

كما تضمنت المهن: (مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري، منسق إدارة).

وجاء في القرار تطبيق نسبة توطين بما لايقل عن 70 في المئة في مهنتي (مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات)، وألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية - إن وجدت- لكل منشأة: (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة).

وحدد القرار تاريخ دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 ديسمبر/كانون الأول لعام 2019 للمهن التشغيلية والتخصصية، واعتبارًا من 22 يونيو /حزيران 2020 للمشرفين ومساعدي المدراء، واعتبارًا من 16 ديسمبر /كانون الأول لعام 2020 للمدراء.

وأوضح القرار، الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.

ترشيحات

"الفالح" يحدد موعد تقديري لطرح أرامكو