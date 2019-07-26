آبل تتوصل لاتفاق مع إنتل لشراء أعمال مودم الهواتف الذكية

مباشر: أعلنت شركة "آبل" توصلها لاتفاق من أجل الاستحواذ على غالبية أعمال مودم الهواتف الذكية من "إنتل" في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار.

وقالت آبل في بيان أمس الخميس، أنه بموجب هذه الصفقة سينضم ما يقرب من 2200 موظف من إنتل إليها إلى جانب الملكية الفكرية والمعدات وعقود الإيجار.

وأضافت الشركة الأمريكية أنها تتوقع أن يتم إنهاء الصفقة، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، في الربع الأخير من عام 2019، مشيرة إلى أن الأمر يظل رهناً بالموافقات التنظيمية وغيرها من الشروط العرفية.

وأوضحت البيان أنه من خلال الجمع بين براءات الاختراع المكتسبة للتكنولوجيا اللاسلكية الحالية والمستقبلية مع محفظة آبل الحالية، ستحتفظ آبل بأكثر من 17 براءة اختراع للتكنولوجيا اللاسلكية، تتراوح من بروتوكولات المعايير الخلوية إلى بنية المودم وتشغيل المودم.

فيما ستحتفظ إنتل بالقدرة على تطوير أجهزة المودم للتطبيقات غير الذكية، مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الإنترنت الخاصة بالأشياء والمركبات المستقلة.

ومن جانبه ذكر "بوب سوان" الرئيس التنفيذي لشركة إنتل: "تمكننا هذه الاتفاقية من التركيز على تطوير التكنولوجيا لشبكة الجيل الخامس مع الاحتفاظ بالملكية الفكرية وتكنولوجيا المودم الحيوية التي أنشأها فريقنا".

في حين قال "جوني سروجي" نائب رئيس أبل لتقنيات الأجهزة: "لقد عملنا مع شركة إنتل لسنوات عديدة ونعرف أن هذا الفريق يشارك أبل في تصميم التقنيات التي توفر أفضل تجارب العالم لمستخدمينا، وآبل متحمسة لانضمام عدد كبير من المهندسين الممتازين".

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "آبل" بنحو 0.7 بالمائة إلى 208.4 دولار.

وخلال نفس الفترة، زاد سهم "إنتل" بنحو 0.4 بالمائة إلى 52.38 دولار.