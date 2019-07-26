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فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

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فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

مباشر: أعلن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، أن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.

وصرح محمود عباس، عقب اجتماع القيادة الذي عقد مساء أمس الخميس: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل"، وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال عباس: "فلسطين كانت وما زالت تمد أيديها للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات".

وتابع، أن الآوان قد حان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه دولة ، وأضاف "لا نريد العودة إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتساوقت في ذلك مع إسرائيل وأمريكا، يدي ممدودة للمصالحة وآن الأوان أن نكون أكثر جدية".

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