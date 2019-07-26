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سهم ألفابت يقفز 11% بعد تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات

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سهم ألفابت يقفز 11% بعد تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات سهم ألفابت يقفز 11% بعد تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات

مباشر: قفز سهم ألفابت بنحو 11 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الشركة المالكة لمحرك البحث جوجل نتائج أعمال تتفوق على توقعات المحللين.

ومن شأن هذه الزيادة في سهم شركة ألفابت أن تمثل أكبر وتيرة مكاسب يومية في نحو 4 سنوات.

وبحسب نتائج أعمال ألفابت الفصلية، فإن نصيب السهم من الأرباح صعد بنحو ثلاثة أمثال تقريباً إلى 14.21 دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل التوقعات البالغة 11.10 دولار.

واستفاد السهم من تعافي عوائد إعلانات جوجل والتي صعدت إلى 32.60 مليار دولار بالربع الثاني مقابل 28.08 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:03 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم ألفابت بنسبة 10.8 بالمائة ليصل إلى 1254.20 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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