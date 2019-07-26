الداخلية التونسية تتخذ إجراءات استثنائية لتأمين موكب جنازة رئيس الجمهورية

وأشارت الوزارة في بلاغ أن الإجراءات تشمل تأمين محيط المستشفى العسكري وقصر قرطاج الرئاسي والمنافذ والمسالك المؤدية إليهما.

كما تولت مصالح الأمن تأمين مرافقة مركب نقل جثمان الفقيد من المستشفى العسكري إلى القصر الرئاسي بقرطاج، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة خاصة باستقبال ضيوف تونس من ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

كما أفاد بيان الداخلية باتخاذ احتياطات استثنائية بتسخير كافة الإمكانية البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الإعتبار مواكبة تجمعات المواطنين في مختلف المسالك.

وأشار إلى أنه تم إعداد مختلف الترتيبات الخاصة بالحدث والخطط الأمنية الاستثنائية بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيـس الدولة والشخصيات الرسمية.