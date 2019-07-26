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سهم "تويتر" يقفز 9% بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية

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سهم "تويتر" يقفز 9% بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية سهم "تويتر" يقفز 9% بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية

مباشر: ارتفع سهم "تويتر" بنحو 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تفوقت نتائج الأعمال على توقعات المحللين.

وصعد عدد مستخدمي "تويتر" بنحو 14 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليتجاوز ما توقعه المحللون.

أما الإيرادات فقد ارتفعت بنحو 18 بالمائة عند 841.38 مليون دولار بأكثر من تقديرات المحللين، مع صعود عائدات الإعلانات إلى 727 مليون دولار بزيادة 21 بالمائة على أساس سنوي.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تحقق إيرادات تتراوح بين 815 مليون دولار إلى 875 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سهم "تويتر" بنحو 8.9 بالمائة ليسجل مستوى 41.53 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع سهم الشركة الأمريكية بأكثر من 33 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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