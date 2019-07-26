التحالف بقيادة السعودية تعترض طائرة مسيرة تجاه "جازان"

الرياض - مباشر: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن أعترض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين على مدينة جازان السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكد، أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

فيما أفاد مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الميليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات وكذا الخسائر البشرية والمادية وهو ما يجعلها تلجأ لإختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.

وسخر المصدر، من ادعاءات الميليشيا عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف مؤكداً أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها الميليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

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