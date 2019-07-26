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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بعد بيانات النمو الاقتصادي

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بعد بيانات النمو الاقتصادي الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بعد بيانات النمو الاقتصادي

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات النمو الاقتصادي ومع استمرار الكشف عن نتائج الأعمال.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة بالتقديرات الأولية للربع الثاني من العام الجاري لكنه تجاوز التوقعات.

وقفز سهم "ألفابت" بأكثر من 8 بالمائة بعد أن تفوقت الإيرادات والأرباح على توقعات المحللين خلال الربع الثاني من 2019.

كما تجاوزت "تويتر" تقديرات المحللين من حيث عدد المستخدمين والإيرادات، ليرتفع السهم بأكثر من 7 بالمائة.

وعلى العكس تراجع سهم "أمازون" بأكثر من 2 بالمائة بعد أن ارتفعت الأرباح الفصلية بأقل من التقديرات.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 27134 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 3012.9 نقطة، وزاد "ناسداك" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 8291.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو  0.06 بالمائة إلى 97.872.

مباشر (اقتصاد)

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