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إيرادات ماكدونالدز الفصلية تتجاوز التوقعات

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إيرادات ماكدونالدز الفصلية تتجاوز التوقعات إيرادات ماكدونالدز الفصلية تتجاوز التوقعات

مباشر: صعدت أرباح شركة ماكدونالدز خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين تراجعت الإيرادات بشكل طفيف لكنها نجحت في التفوق على توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع الأغذية السريعة والصادرة اليوم الجمعة، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 1.52 مليار دولار (1.97 دولار للسهم) خلال الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي مقابل 1.50 مليار دولار (1.90 دولار لكل سهم) في الفترة المماثلة من 2018.

وبالنسبة لنصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استثناء البنود غير المتكررة، فبلغ 2.05 دولار في الربع الماضي وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

أما إيرادات شركة الأغذية السريعة، فتراجعت بشكل طفيف إلى 5.34 مليار دولار خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 5.35 مليار دولار المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات ماكدونالدز سوف تسجل 5.33 مليار دولار بالربع الثاني.

وارتفعت مبيعات نفس عدد المتاجر العالمية لشركة ماكدونالدز بنسبة 6.5 بالمائة خلال الربع الماضي أما المبيعات داخل الولايات المتحدة فشهدت زيادة 5.7 بالمائة.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ترتفع المبيعات العالمية بنسبة 5 بالمائة والمبيعات في الولايات المتحدة تشهد زيادة 4.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:37 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم ماكدونالدز بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 217.99 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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