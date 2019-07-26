محدث.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً بعد بيانات النمو الأمريكي

.مباشر: تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، بعد بيانات النمو الاقتصادي ومع التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وأظهرت بيانات رسمية نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2017 لكنه تجاوز التوقعات حيث نما بنحو 2.1 بالمائة مقابل تقديرات بـ1.8 بالمائة.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل مع توقعات كبيرة بخفض معدل الفائدة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قرر بالأمس تثبيت معدل الفائدة، بالرغم من التكهنات بأنه سيرفعها.

ومع ذلك فإن البنك أعلن أنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، وهو ما يمثل تعديلاً في صياغة البيان الذي يشهد إضافة عبارة "أو مستويات أقل" للمرة الأولى.

وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.70 دولار عند 1432.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1425.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 00.5 بالمائة أو ما يوازي 7 دولارات مُسجلاً 1421.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1413.36 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.963.