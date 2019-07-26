الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للصعود أمام العملات الرئيسية عند أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني.

وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.1 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، لكنه نجح في تجاوز توقعات المحللين.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات بخفضها.

وفي الأسبوع الجاري أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 بالمائة و 3.5 بالمائة في العامين الجاري والمقبل على الترتيب، بخفض 0.1 بالمائة لكل منهمها عن التوقعات السابقة.

وبحلول الساعة 12:49 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1127 دولار، كما زاد أمام الين عند 108.74 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.2417 دولار، كما زادت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 0.9929 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند 97.945