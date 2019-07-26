تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الثاني لكنه يتجاوز التوقعات

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالتقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنه نجح في تجاوز توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بوتيرة سنوية 2.1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل زيادة 3.1 بالمائة بالربع الأول.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 1.8 بالمائة في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.

وتعتبر أرقام النمو لأكبر اقتصاد حول العالم في الربع الثاني من هذا العام هي أضعف وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2017.

وتعكس قراءة الربع الثاني مساهمات إيجابية من نفقات الاستهلاك الشخصي وإنفاق الحكومة الفيدرالية وإنفاق الحكومات المحلية والدولة وهو ما قوبل بأداء سلبي من استثمار المخزونات الخاصة والصادرات والاستثمارات الثابتة الخارجية والمحلية.

وتسارع نمو الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني إلى 4.3 بالمئة من 1.1 بالمئة في الربع الأول، لكن الاستثمارات الخاصة انخفضت بنسبة 5.5 بالمئة مقابل نمو 6.2 بالمئة في أول 3 أشهر.

وبالنسبة لمؤشر أسعار إنفاق المستهلكين (والذي يعبر عن التضخم كمقياس مفضل للفيدرالي) فشهد زيادة 2.3 بالمائة في الربع الثاني مقابل زيادة 0.4 بالمائة في الربع الأول.

أما مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فشهد زيادة 1.8 بالمائة في الربع الماضي بعد ارتفاع 1.1 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام.

وبحلول الساعة 12:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1136 دولار.