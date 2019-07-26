عدد مستخدمي "تويتر" يرتفع 14% ليتجاوز التوقعات بالربع الثاني

مباشر: ارتفع عدد مستخدمي شركة "تويتر" في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 14 بالمائة، ليتجاوز توقعات المحللين.

وكشفت بيانات الشركة الأمريكية المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن عدد المستخدمين اليوميين زاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي بنحو 14 بالمائة على أساس سنوي عند 139 مليون شخص.

وتمثل هذه النتيجة زيادة بنحو 5 ملايين مستخدم عن أرقام الربع الأول من العام الجاري، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة 3 ملايين مستخدم.

وتابعت "تويتر" أن عدد المستخدمين في الولايات المتحدة وصل عند 29 مليون فرد في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران وهو ارتفاع بنحو 10 بالمائة على أساس سنوي.

أما عدد المستخدمين الدوليين فسجل زيادة بنحو 15 بالمائة على أساس فصلي عند 110 مليون فرد.

وأشارت "تويتر" إلى أن بيانات المستخدمين في الربع الجاري تأخذ في الاعتبار الأشخاص اللذين يسجلون الدخول أو يصلون للموقع عبر موقع "تويتر" أو تطبيقه الذي يتيح مشاهدة الإعلانات.

ويمثل ذلك الربع بداية توقف "تويتر" إعلان بيانات عدد المستخدمين النشطين شهرياً.

وحققت "تويتر" إيرادات في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران عند 841.38 مليون دولار، مقابل 710.54 مليون دولار في الربع المقارن من 2018.