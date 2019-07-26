أخبار عاجلة

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز -
أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة -
8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك -
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اقتصاد كوريا الشمالية ينكمش بأكبر وتيرة في 21 عاماً

Google+ Print
اقتصاد كوريا الشمالية ينكمش بأكبر وتيرة في 21 عاماً اقتصاد كوريا الشمالية ينكمش بأكبر وتيرة في 21 عاماً

مباشر: انكمش في العام الماضي بأكبر وتيرة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، تزامناً مع العقوبات الاقتصادية والجفاف الذي ضرب البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الناتج الإجمالي المحلي لجاراتها الشمالية تراجع بنحو 4.1 بالمائة في العام الماضي، وهي أسوأ وتيرة انكماش منذ عام 1997.

وفي 2017 انكمش اقتصاد كوريا الشمالية بنحو 3.5 بالمائة.

وتراجعت صادرات كوريا الشمالية بنحو 86 بالمائة إلى 240 مليون دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 31 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن 90 بالمائة من شحنات كوريا الشمالية تتجه نحو الصين.

وانكمشت صناعة الصيد والزراعة بنحو 1.8 بالمائة في العام الماضي حيث تعد تلك أكبر وتيرة منذ 2010، وفيما انكمشت الصناعات التحويلية بنحو 9.1 بالمائة، بينما تمكن قطاع الخدمات من تحقيق نمو بنسبة 0.9 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى

أستاذ اقتصاد سياسي: ترامب يلعب على أكثر من اتجاه مع إيران

أستاذ اقتصاد سياسي: ترامب يلعب على أكثر من اتجاه مع إيران

8 الصبح - تعزيز العلاقات الاقتصادية يتصدر حصاد زيارة عبدالعال لكينيا ورواندا

8 الصبح - تعزيز العلاقات الاقتصادية يتصدر حصاد زيارة عبدالعال لكينيا ورواندا

بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم