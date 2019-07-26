اقتصاد كوريا الشمالية ينكمش بأكبر وتيرة في 21 عاماً

مباشر: انكمش اقتصاد كوريا الشمالية في العام الماضي بأكبر وتيرة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، تزامناً مع العقوبات الاقتصادية والجفاف الذي ضرب البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الناتج الإجمالي المحلي لجاراتها الشمالية تراجع بنحو 4.1 بالمائة في العام الماضي، وهي أسوأ وتيرة انكماش منذ عام 1997.

وفي 2017 انكمش اقتصاد كوريا الشمالية بنحو 3.5 بالمائة.

وتراجعت صادرات كوريا الشمالية بنحو 86 بالمائة إلى 240 مليون دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 31 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن 90 بالمائة من شحنات كوريا الشمالية تتجه نحو الصين.

وانكمشت صناعة الصيد والزراعة بنحو 1.8 بالمائة في العام الماضي حيث تعد تلك أكبر وتيرة منذ 2010، وفيما انكمشت الصناعات التحويلية بنحو 9.1 بالمائة، بينما تمكن قطاع الخدمات من تحقيق نمو بنسبة 0.9 بالمائة.