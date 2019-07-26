إيرادات "تويتر" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "تويتر" في الربع الثاني من العام الجاري، كما سجلت زيادة في الإيرادات بأكثر من التوقعات، مع ارتفاع عوائد الإعلانات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن أرباحها في الربع الثاني من 2019 زادت عند 1.11 مليار دولار (1.43 دولار للسهم الواحد)، مقابل 100.11 مليون دولار (0.13 دولار للسهم) في الربع المقارن من العام الماضي.

وحققت الشركة استفادة تجاوزت مليار دولار من الخفض الضريبي في الولايات المتحدة.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي 5 سنتات، مقابل 8 سنتات في نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة بتوقعات كانت تشير إلى 18 سنتاً للسهم.

وتمكنت "تويتر" من تسجل زيادة في الإيرادات في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران عند 841.38 مليون دولار، مقابل 710.54 مليون دولار في الربع المقارن من 2018.

أما التوقعات فكانت قد أشارت إلى أن إيرادات "تويتر" ستزيد عند 829 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات "تويتر" من الإعلانات عند 727 مليون دولار في الربع المالي الثاني للشركة، مقابل 601 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

كما زادت إيرادات "تويتر" من تراخيص البيانات والإيرادات الأخرى عند 114 مليون دولار، وذلك من مستوى 109 مليون دولار في 2018.