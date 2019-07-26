روسيا تخفض معدل الفائدة مع تحذيرات بشأن النمو الاقتصادي

مباشر: خفض البنك المركزي في روسيا معدل الفائدة في خطوة متوقعة على نطاق واسع، وسط تحذيرات بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.

وكشف بيان السياسة النقدية والصادر عن المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن البنك خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 7.25 بالمائة.

وكان المحللون يتوقعون قيام روسيا بتقليص الفائدة في هذا الاجتماع كما يتوقعون تنفيذ خطوة أخرى لتصبح الفائدة في نطاق 7 بالمائة في وقت لاحق من هذا العام.

واستشهد البنك في قراره باستمرار تراجع معدل التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 4.7 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي مقابل 5.1 بالمائة المسجلة في مايو/آيار السابق له.

ويشير البنك إلى أن معدل التضخم قريب من تسجيل 4.6 بالمائة في الشهر الجاري، بحسب التقديرات بنهاية 22 يوليو/تموز.

ويتوقع البنوك أن يعود معدل التضخم السنوي إلى مستهدفه البالغ 4 بالمائة في أوائل عام 2020 مع الأخذ في الاعتبار السياسة النقدية المتبعة.

لكن المركزي الروسي حذر من أن النشاط الاقتصادي في البلاد ينمو بأقل من المتوقع منذ بداية العام بفعل ضعف الاستثمارات والهبوط الكبير في معدلات نمو الصادرات السنوية.

وأوضح أن مخاطر حدوث تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي لا تزال تلوح في الأفق بسبب مزيد من تشديد القيود التجارية الدولية.

وبحسب بيان السياسة النقدية، فإن العوامل الجيوسياسية قد تؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية وأسواق السلع العالمية ما يؤثر على سعر الصرف وتوقعات التضخم.

وبحلول الساعة 11:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 63.1298 روبل.