فودافون تعتزم فصل أعمالها الأوروبية في كيان جديد..والسهم يقفز 10%

مباشر: أعلنت شركة فودافون أنها ستقوم بنقل عمليات تشغيل الهواتف المحمولة في 10 أسواق أوروبية إلى شركة جديدة،من المحتمل أن تطرحها للاكتتاب العام.

وقالت الشركة العاملة في قطاع الاتصالات عبر بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن البنية التحتية في أوروبا سيتم فصلها بشكل قانوني إلى شركة جديدة تعرف باسم "تاوركو".

وأوضحت فودافون أن هذه الشركة سيتم تشغيلها بحلول شهر مايو/آيار 2020، والتي من شأنها أن تكون الأكبر في أوروبا كونها ستضم 61.7 ألف موقع في 10 أسواق أوروبية.

وأضافت أن هذه المواقع سيتركز 75 بالمائة منها في الأسواق الرئيسية لألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وتتوقع فودافون أن تحقق "تاوركو" عائدات سنوية تصل إلى حوالي 1.700 مليار يورو، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك بنحو 900 مليون يورو.

وأشارت إلى أن الاستعدادات جارية لمجموعة متنوعة من بدائل تسييل الأصول من المقرر أن يتم تنفيذها خلال الـ18 شهراً القادمة والتي ستتوقف على ظروف السوق، بما في ذلك احتمالية الطرح العام الأولي لـ"تاوركو".

وبحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم فودافون في بورصة لندن بنسبة 9.6 بالمائة ليصل إلى 144.70 بنس إسترليني.

وفي بورصة نيويورك، فإن العقود المستقبلية للسهم تشير إلى أنه سوف يبدأ التداولات على مكاسب بنحو 10 بالمائة.