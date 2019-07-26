إنتل ترفع تقديرات الأداء لعام 2019 بعد تجاوز الأرباح للتوقعات

مباشر: سجلت شركة إنتل أرباحاً تفوق توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما رفعت النظرة المستقبلية لعام 2019.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة أمس الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 4.18 مليار دولار (92 سنتاً للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل 5.01 مليار دولار (أو 1.05 دولار لكل سهم) المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود والمواد غير المتكررة 1.06 دولار مقابل التوقعات البالغة 89 سنتاً للسهم الواحد.

وبالنسبة لإيرادات شركة التكنولوجيا الأمريكية، فتراجعت إلى 16.50 مليار دولار في الربع المنتهي في شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 16.96 مليار دولار المسجلة في الربع المماثل من 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات إنتل سوف تبلغ 15.68 مليار دولار في الربع الماضي.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن الإيرادات المحققة من أكبر قطاع في الشركة (وحدة الحاسب الآلي التقليدي) شهدت ارتفاعاً بنحو 1 بالمائة لتصل إلى 8.8 مليار دولار مقابل توقعات المحلين التي كانت تشير لهبوط 8.13 مليار دولار لكن الإيرادات المحققة من وحدة "دي.سي.جي" هبطت بنحو 10 بالمائة.

وبالنسبة للنظرة المستقبلية لعام 2019، فترى إنتل أن نصيب السهم من الأرباح سوف يبلغ 4.40 دولار مع إيرادات بقيمة 69.5 مليار دولار.

وتعتبر هذه التوقعات أعلى من رؤية الشركة في أبريل/نيسان الماضي والتي كانت تشير لأرباح 4.35 دولار للسهم الواحد وإيرادات 69 مليار دولار.

وذكرت الشركة الأمريكية خلال نتائج الأعمال أنها ستقوم ببيع غالبية أعمال المودم الذكية إلى شركة آبل في صفقة قيمتها مليار دولار يتوقع إتمامها بحلول الربع الرابع من هذا العام.

وأوضحت الشركة أنها قامت بدفع 1.4 مليار دولار كتوزيعات أرباح خلال الربع الثاني كما استخدمت 3 مليارات دولار لإعادة شراء 67 مليون سهم.

وكان السهم أغلق جلسة أمس داخل النطاق الأحمر بخسائر تتجاوز 1.4 بالمائة لكن العقود المستقبلية تشير إلى أنه سوف يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 5 بالمائة.