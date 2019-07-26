تقرير:الصين تتهم "فيديكس" باحتجاز أكثر من 100 طرد لشركة "هواوي"

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن شركة "فيديكس" من المحتمل أن تكون قد احتجزت ما يزيد عن 100 طرد تابع لشركة "هواوي".

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصينية التي تفتح تحقيقاً بشأن "فيدكس" متشككة في أنها احتجزت بشكل غير قانوني شحنات خاصة بشركة "هواوي"، وأن ذلك ينتهك أيضاً قوانين أخرى.

وفي الشهر الماضي بدأت بكين تحقيقاً متعلق بشركة "فيديكس" بعدما أعلنت "هواوي" أن الشركة الأمريكية حولت طروداً مرسلة إلى عناوين الشركة في آسيا نحو الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة: "أظهر التحقيق أن فيديكس كان مشتبه في قيامها باحتجاز ما يزيد عن 100 طرد لهواوي تدخل الصين، واكتشف التحقيقات أدلة لانتهاكات أخرى تقوم بها الشركة".

ويأتي ذلك التجدد في المشاحنات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبيل أيام من زيارة وفد أمريكي إلى الصين لمواصلة المفاوضات التجارية.