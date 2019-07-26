تقرير:الصين تهم "فيديكس" باحتجاز أكثر من 100 طرد لشركة "هواوي"

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن شركة "فيديكس" من المحتمل أن تكون قد احتجزت ما يزيد عن 100 طرد تابع لشركة "هواوي".

وقالت صحيفة "شينخوا" الصينية اليوم الجمعة إن السلطات الصينية التي تحقق في شأن "فيدكس" متشككة في أنها احتجزت بشكل غير قانوني شحنات خاصة بشركة "هواوي"، وأن ذلك ينتهك أيضاً قوانين أخرى.

وفي الشهر الماضي بدأت بكين تحقيقاً متعلق بشركة "فيديكس" بعدما أعلنت "هواوي" أن الشركة الأمريكية حولت طروداً مرسلة إلى عناوين الشركة في آسيا نحو الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "أظهر التحقيق أن فيديكس كان مشتبه في قيامها باحتجاز ما يزيد عن 100 طرد لهواوي يدخلون الصين..واكتشف التحقيقات أدلة لانتهاكات أخرى تقوم بها الشركة".

وتأتي تلك التقارير بعد يوم من إعلان "هواوي" أن شركة تصنيع الإلكترونيات الأمريكية "فليكس" صادرت منتجات تابعة لها تصل قيمتها إلى 700 مليون يوان (101.81 مليار دولار) داخل مصنعها في الصين.

ويأتي ذلك التجدد في المشاحنات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبيل أيام من زيارة وفد أمريكي إلى الصين لمواصلة المفاوضات التجارية.