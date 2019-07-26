محلل: واشنطن وبكين لن يتمكنا من التوصل لاتفاق تجاري

مباشر: يشكك مدير صندوق تحوط "هيمان كابيتال ماننجمنت" في قدرة واشنطن وبكين على التوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك قبيل أيام من اجتماع الجانبين في الصين لمواصلة المباحثات التجارية.

وقال كايل باس في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أمس الخميس إن أي اتفاق وقعته الصين مع الولايات المتحدة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 لم تلتزم فيه بوعودها.

ومن المقرر أن يزور وفد تجاري أمريكي بقادة وزير الخزانة والممثل التجاري الصين في الأسبوع المقبل بهدف استكمال المباحثات التجارية.

وأضاف: "وفي وقتاً ما واحد من المسئولين في الولايات المتحدة سيضغط، وهذا نوع من معركة الثقافات لأن الحزب الشيوعي لا يرغب في أن يخضع نفسه إلى أي شيء قابل للقياس أو التنفيذ".

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل اجتماع سياسته النقدية وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

ويعتقد باس أن تخفيض معدل الفائدة أصبح أقل فاعلية، وأنه بحلول 2020 ستشهد الولايات المتحدة ضعفاً في الأداء الاقتصادي.

وينصح باس بشراء أصول طويلة الأمد في مثل تلك البيئة الاستثمارية، مثل المنازل أو مباني إدارية أو سندات ذات فترة استحقاق طويلة الآجل.