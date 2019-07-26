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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها "الحوثيون" باتجاه جازان

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ونقلت وكالة "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، القول إن قوات التحالف تمكنت من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

© Sputnik . Aleksandr Vilf

كما ذكر المالكي أن "كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل".

تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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