ارتفاع إيرادات "نستله" في النصف الأول لـ2019

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "نستله" في النصف الأول من العام الجاري، بدعم مبيعاتها في الأمريكيتين، ولكنها سجلت انخفاضاً في الأرباح.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة المنتجات الغذائية السويسرية، اليوم الجمعة، أن صافي الأرباح انخفض بنحو 14.6 بالمائة في النصف الأول من العام عند 5 مليارات فرنك (5.05 مليار دولار).

وعلى صعيد الإيرادات فإنها سجلت ارتفاعا بنحو 3.4 بالمائة على أساس سنوي في فترة الأشهر الـ6 المنتهية في يونيو/حزيران الماضي عند 45.5 مليار فرنك (45.9 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن نمو مبيعات المنتجات العضوية تسارع إلى 3.6 بالمائة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران الماضي وهي أعلى وتيرة منذ 2015، ومقابل مستوى 2.8% في فترة المقارنة.

وسجلت الشركة زيادة في مبيعاتها داخل الأمريكيتين خلال أول 6 أشهر من 2019 عند 15.7 مليار فرنك، ومقابل 14.2 مليار فرنك خلال فترة المقارنة العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر انخفضت قيمة المبيعات في منطقة اليورو عند 9.2 مليار فرنك، مقابل 9.3 مليار فرك في 2018.

وبحلول الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سهم "نستله" بنحو 2.3 بالمائة.

وفي الوقت الحالي تتوقع الشركة تسجيل هوامش ربحية عند مستوى 17.5 بالمائة، وارتفاع في مبيعات عضوية عند 3.5 بالمائة.