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أسعار الذهب تستقر عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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أسعار الذهب تستقر عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تستقر عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: استقرت الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، مع التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمير/آيلول عند 1427.20 دولار للأوقية.

وسجل المعدن أمس أكبر هبوط يومي منذ 5 يوليو/تموز الجاري، حيث تراجع بمقدار 8.9 دولار.

وفيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.06 بالمائة مُسجلاً 1415.43 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.821.

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس تثبيت معدل الفائدة، بالرغم من التكهنات بأنه سيرفعها.

ومع ذلك فأن البنك أعلن أنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، وهو ما يمثل تعديلاً في صياغة البيان الذي يشهد إضافة عبارة "أو مستويات أقل" للمرة الأولى.

كما أظهرت أمس البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة تحسناً في الأداء، حيث ارتفعت الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة في يونيو/حزيران الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر.

وتراجع تراجع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة إلى 74.2 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ومقابل توقعات بانخفاضه عند 72.4 مليار دولار في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عن الربع الثاني.

مباشر (اقتصاد)

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