البنك المركزي الأوروبي يخفض تقديرات النمو والتضخم لمنطقة اليورو

مباشر: خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في العام الجاري و2020، وذلك في المسح الفصلي عن الربع الثالث.

وأظهرت بيانات المسح الصادر عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة تخفيض تقديرات معدل التضخم في العام الجاري و2020 و2021 بنحو 0.1 بالمائة لكل منهما إلى 1.3 بالمائة و1.4 بالمائة و1.5 بالمائة على الترتيب.

وكان البنك المركزي قرر أمس تثبيت معدل الفائدة لكنه منح إشارات أكثر وضوحاً بشأن تيسير نقد محتمل.

وقال البنك في بيان سياسته النقدية إنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل.

أما على صعيد توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو لـ2019 فأبقى البنك على تقديراته عند 1.2 بالمائة، فيما خفض توقعات العام المقبل بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.3 بالمائة.

كما خفض البنك تقديراته لمعدل البطالة داخل منطقة اليورو بنحو 0.2 بالمائة عن 2019 و2020 و2021 إلى 7.6 بالمائة و7.4 بالمائة و7.3 بالمائة على الترتيب.

وبحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1140 دولار.