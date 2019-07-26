اقتصاد كوريا الشمالية ينكمش بأكبر وتيرة بـ21 عام خلال 2018

مباشر: انكمش اقتصاد كوريا الشمالية بأكبر وتيرة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي في 2018، تزامناً مع العقوبات الاقتصادية وتصنيع الأسلحة النووية.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي لجاراتها الشمالية تراجع بنحو 4.1 بالمائة في العام الماضي، وهي أسوأ وتيرة منذ عام 1997، حينما تعرضت البلاد إلى سلسلة من الفيضانات والجفاف بعد تطبيق عدد من السياسات الاقتصادية التي أدت إلى مجاعة في البلاد.

وفي 2017 انكمش اقتصاد كوريا الشمالية بنحو 3.5 بالمائة.

وانكمش الاقتصاد الكوري الشمالي لمدة تسع سنوات على التوالي خلال التسعينيات، بينما انكمش لمدة أربع سنواتفي العقد الأول من الأفينات.

وتراجعت صادرات كوريا الشمالية بنحو 86 بالمائة إلى 240 مليون دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 31 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن 90 بالمائة من شحنات كوريا الشمالية تتجه نحو الصين.

وانكمشت صناعة الصيد والزراعة بنحو 1.8 بالمائة في العام الماضي حيث تعد تلك أكبر وتيرة منذ 2010، وفيما انكمشت الصناعة التحويلة بنحو 9.1 بالمائة، بينما تمكن قطاع الخدمات من تحقيق نمو بنسبة 0.9 بالمائة.