"سوفت بنك"تعتزم إطلاق صندوق "رؤية ثاني" باستثمارات 108 مليار دولار

مباشر: كشفت شركة "سوفت بنك" النقاب عن "صندوق رؤية" ثاني يستهدف الاستثمار في التكنولوجيا، مشيرة إلى أنها حصلت على تعهدات بقيمة 108 مليار دولار من شركات من ضمنها "مايكروسوفت".

وقالت الشركة اليابانية في بيان اليوم الجمعة أنها وحدها تستهدف استثمار مبلغ 38 مليار دولار في الصندوق.

وتابعت أن من ضمن الشركات التي تخطط للاستثمار في الصندوق "آبل" و"فوكسكون"، حيث أن الاثنان يستثمرون في صندوقها الأول.

كما أن هناك مشاركين آخرين في الصندوق من ضمنهم شركة الاستثمار الوطنية التابعة لبنك كازاخستان الوطني، وبنك "ستاندرد تشارتد".

ويحظى الصندوق الجديد بدعم واسع من القطاع المالي الياباني، بما في ذلك وحدات من البنوك الثلاثة "ميتسوبيشي فايننشال" و"سوميتومو ميتسوي المالية"، و"ميزوهو فايننشال".

وأكدت "سوفت بنك" على أن الهدف من الصندوق هو التسهيل المستمر لثورة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في السوق القيادي.

ومنذ عامين أطلقت "سوفت بنك" صندوقها السيادي الأول بدعم 60 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي.

وأكدت "سوفت بنك" على أنها لاتزال تتحدث مع المستثمرين المحتملين وإنها تتوقع نمو رأس مال الصندوق.