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انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول

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انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول

مباشر: انخفضت أرباح شركة "رينو" بنحو 50 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، كما سجلت تراجعاً في الإيرادات، وسط انخفاض في مبيعات السيارات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الفرنسية اليوم الجمعة أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 970 مليون يورو (1.08 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.95 مليار يورو في الربع المقارن من العام الماضي.

وتراجعت الأرباح التشغيلية لشركة السيارات في أول 6 أشهر من 2019 عند 1.52 مليار يورو، مقابل مستوى 1.73 مليار يورو في فترة المقارنة.

كما تراجعت إيرادات "رينو" إلى مستوى 28.05 مليار يورو في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران، مقابل 29.95 مليار يورو في الربع المقارن من 2018.

وأوضح بيان "رينو" أن المبيعات لديها انخفضت بنحو 6.7 بالمائة في النصف الأول من 2019 إلى 1.94 مليون سيارة.

وألقت الشركة باللوم في انخفاض المبيعات على فرنسا وتركيا والأرجنتين.

وقالت "رينو" إنه بالنظر إلى التدهور في الطلب فإنها توقع أن تكون الإيرادات العام الجاري قريبة من نظيرتها في 2018.

مباشر (اقتصاد)

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