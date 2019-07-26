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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي

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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأوروبي وتصريحات رئيسه.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش وصعد مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.08 بالمائة عند 389.8 نقطة، وفيما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 7502 نقطة.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة عند 12379.2 نقطة، بينما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي مُسجلاً 5576.7 نقطة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1136 دولار، وذلك بعد أن سجل مستوى 1.1101 دولار أمس وهو أدنى مستوى منذ مايو/آيار 2017.

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس تثبيت معدل الفائدة، على الرغم أنه منح إشارات واضحة بشأن ميله إلى تيسير السياسة النقدية.

وأعلن المركزي الأوروبي أن معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل.

وفيما صرح رئيس المركزي ماريو دراجي بأن المخاطر على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهابط بسبب استمرار حالات عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية.

وتواصل الشركات في أوروبا الكشف عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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