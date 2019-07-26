"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: انخفض مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة من أعلى مستوى في شهرين ونصف، لكنه تمكن من تسجيل مكاسب أسبوعية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات.

وفي ختام تعاملات اليوم تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.5 إلى 21658.2 نقطة، وانخفض المؤشر بذلك من أعلى مستوى في شهرين ونصف المسجل في جلسة أمس.

وعلى مدار الأسبوع سجل المؤشر مكاسب بنحو 0.9 بالمائة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.4 بالمائة عند 1571.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار عند 108.62 ين.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا التي قادت المكاسب في البورصة اليابانية في الأيام الأخيرة، وذلك عقب انخفاض نظيرتها في البورصة الأمريكية.

وتراجع سهم "فانوك" و"طوكيو إليكترون" بنحو 1.6 بالمائة و1.4 بالمائة على الترتيب.

وهبط سهم "نيسان" بنحو 3.2 بالمائة بعدما كشفت الشركة النقاب عن خطتها لخفض 10 بالمائة من قوتها العاملة، وانخفاض أرباحها بنحو 95 بالمائة في الربع الأول من العام المالي الجاري.