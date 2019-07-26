أخبار عاجلة

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز -
أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة -
8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك -
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

Google+ Print
"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية "نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: انخفض مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة من أعلى مستوى في شهرين ونصف، لكنه تمكن من تسجيل مكاسب أسبوعية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات.

وفي ختام تعاملات اليوم تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.5 إلى 21658.2 نقطة، وانخفض المؤشر بذلك من أعلى مستوى في شهرين ونصف المسجل في جلسة أمس.

وعلى مدار الأسبوع سجل المؤشر مكاسب بنحو 0.9 بالمائة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.4 بالمائة عند 1571.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار عند 108.62 ين.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا التي قادت المكاسب في البورصة اليابانية في الأيام الأخيرة، وذلك عقب انخفاض نظيرتها في البورصة الأمريكية.

وتراجع سهم "فانوك" و"طوكيو إليكترون" بنحو 1.6 بالمائة و1.4 بالمائة على الترتيب.

وهبط سهم "نيسان" بنحو 3.2 بالمائة بعدما كشفت الشركة النقاب عن خطتها لخفض 10 بالمائة من قوتها العاملة، وانخفاض أرباحها بنحو 95 بالمائة في الربع الأول من العام المالي الجاري.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة

أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني