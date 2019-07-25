بيان المركزي الأوروبي وتصريحات دراجي محور الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثار قرار البنك المركزي الأوروبي وتصريحات رئيسه ماريو دراجي اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وقرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة خلال اجتماع اليوم، لكنه تعهد بالخفض واتخاذ إجراءات تحفيزية في سبيل تسارع التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وفي تصريحاته بعد بيان السياسة النقدية، أشار ماريو دراجي إلى أن المخاطر على الاقتصاد في منطقة اليورو لا تزال تميل إلى الاتجاه الهابط.

وشدد دراجي مجدداً على حاجة صناع السياسة إلى التصرف في حال استمرار تدهور التوقعات الاقتصادية وذلك حتى تظل الظروف المالية مواتية للغاية وتدعم التوسع الاقتصادي.

في حين، قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة الرئيسي بشكل حاد وبفارق كبير عن تقديرات المحللين من 24 بالمائة إلى 19.75 بالمائة.

مؤشرات الأسهم

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية الجلسة، حيث فقد "داو جونز" نحو 130 نقطة في أكبر خسائر يومية في 4 أسابيع.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات، فيما ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة لأول مرة في 3 أشهر.

وفيما يتعلق بعجز الميزان السلعي بالولايات المتحدة فقد انخفض بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بنهاية جلسة اليوم بعد بيان البنك المركزي وتصريحات ماريو دراجي.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني لأدنى مستوى في 7 سنوات.

في حين أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية تعاملات اليوم في النطاق الأخضر.

نتائج أعمال

وأعلنت شركة "ألفابت" ارتفاع الأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني بأكثر من توقعات المحللين.

فيما ارتفعت أرباح "أمازون" لكنها فشلت في الوفاء بتوقعات المحللين، في حين صعدت الإيرادات بنحو 20 بالمائة متجاوزة التقديرات.

فيما انخفضت أرباح شركة "نيسان" في الربع المالي الأول بنحو 95 بالمائة، مع تراجع في المبيعات، في حين ارتفعت الأرباح التشغلية لفولكس فاجن بنحو 30 بالمائة.

كما أعلنت شركة "نوكيا" تسجيل إيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثاني بدعم الطلب على 5G.

أما أرباح "كومكاست" فقد ارتفعت بأكثر من تقديرات المحللين، كما سجلت زيادة في الإيرادات.

النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات مع تراجع قوي في المخزونات والإنتاج الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة لكن بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وعلى العكس، سجلت أسعار الذهب أكبر خسائر يومية في 3 أسابيع بعد بيان المركزي الأوروبي، حيث فقد المعدن الأصفر نحو 9 دولارات.