أرامكو تحتل المركز السادس بقائمة "فورتشن" لأكبر شركات العالم

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث لصحيفة "فورتشن"، والمتخصصة في قطاع المال والأعمال، أن شركة أرامكو السعودية احتلت المركز السادس في قائمة أكبر 500 شركة على مستوى العالم.

وأوضحت "فورتشن"، أن شركة "وول مارت" جاءت في المركز الأول بإيرادات تبلغ 514 مليار دولار، وأرباح تقدر بـ6.7 مليار دولار، فيما احتلت مجموعة سينوبك المركز الثاني بإيرادات 415 مليار دولار، وأرباح 5.8 مليار دولار، وكانت شركة شل ثالثة بإيرادات 397 مليار دولار وأرباح 23.4 مليار دولار.

وجاءت أرامكو السعودية في المركز السادس بإيرادات 355.9 مليار دولار، وأرباح تقدر بـ110.9 مليار دولار.

وحققت أكبر 500 شركة في العالم عائدات بلغت 32.7 تريليون دولار، وأرباح 2.15 تريليون دولار في عام 2018.

وكانت القائمة كالتالي:

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