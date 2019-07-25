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إيرادات وأرباح الشركة المالكة لجوجل تتجاوز التوقعات بالربع الثاني

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إيرادات وأرباح الشركة المالكة لجوجل تتجاوز التوقعات بالربع الثاني إيرادات وأرباح الشركة المالكة لجوجل تتجاوز التوقعات بالربع الثاني

مباشر: تمكنت شركة "ألفابت" من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمحرك البحث "جوجل"، والصادرة اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بلغ 9.94 مليار دولار (14.21 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 3.19 مليار دولار (4.54 دولار للسهم) في نفس الفترة من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيصل إلى 11.10 دولار خلال الربع الثاني.

وكشفت نتائج الأعمال عن ارتفاع الإيرادات بنحو 19 بالمائة إلى 38.94 مليار دولار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ32.65 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ارتفاع إيرادات "ألفابت" إلى 38.15 مليار دولار.

وارتفعت عائدات إعلانات "جوجل" إلى 32.60 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 28.08 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأغلق سهم "ألفابت" جلسة اليوم متراجعاً بنحو 0.3 بالمائة إلى 1135.94 دولار، لكنه قفز بأكثر من 8 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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