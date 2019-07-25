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"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:26 صباحاً
أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة
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الأحد 28 يوليو 2019 10:26 صباحاً
8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك
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الأحد 28 يوليو 2019 10:19 صباحاً
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي
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الأحد 28 يوليو 2019 10:11 صباحاً
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات
-
الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني
-
الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر
-
الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
فرحة "مصطفى شوقي" رئيس بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد عقب التأهل لنصف نهائي كأس العالم
فيديو
ON Sport
الخميس 25 يوليو 2019 11:27 مساءً
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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