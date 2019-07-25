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"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز
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الأحد 28 يوليو 2019 10:26 صباحاً
أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة
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الأحد 28 يوليو 2019 10:26 صباحاً
8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك
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الأحد 28 يوليو 2019 10:19 صباحاً
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي
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الأحد 28 يوليو 2019 10:11 صباحاً
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات
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الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني
-
الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر
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الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
تحت السيطرة| اللقاء الكامل مع الفنان فاروق الفيشاوي - 25-7-2019
مصر
Al Nahar TV
الخميس 25 يوليو 2019 11:18 مساءً
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