الأول على المملكة بمعدل 100% بفرع العلمي

جي بي سي نيوز:- حصل الطالب أحمد سامي حسن عثمان بالفرع العلمي على معدل 100%، ليكون الأول على المملكة.

تاليا اسماء الاوائل في التوجيهي :

الاول احمد سامي حسن عثمان 100

الحكمة الثانوية للبنين قصبة عمان

الثاني: تسع طلاب

البراء كمال جهاد عبد النبي 99.9 الملك عبدالله الثاني السلط

بيان ابراهيم مسعود أبو قدير

دارين ميشيل يعقوب سماوي

رند اشرف سليمان ابو الحسن

سلاف حكمت فرهود مصطفى

عبدالله محمد مروان جودة ملص

فرح عصام سالم حدادين

اكثم هيثم بريك الحديث

زيد عبد الرحيم محمد العبد

**كشف علامات الأول: