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محدث.. سهم "تسلا" يتهاوى 13% بالختام بعد نتائج الأعمال

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محدث.. سهم "تسلا" يتهاوى 13% بالختام بعد نتائج الأعمال محدث.. سهم "تسلا" يتهاوى 13% بالختام بعد نتائج الأعمال

مباشر: تهاوى سهم "تسلا" بأكثر من 13 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد الكشف عن نتائج أعمال الربع الثاني والتي جاءت دون التوقعات.

وكانت شركة تصنيع السيارات الكهربية أعلنت أمس تسجيل خسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة عند 1.12 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يتجاوز التوقعات بخسائر عند 0.40 دولار للسهم.

وهبط إنتاج "تسلا" من موديل "إس وإكس" إلى 14.5 ألف سيارة في الربع الثاني، مقارنة مع 24.7 ألف سيارة في الربع ذاته من العام الماضي.

وعند نهاية التعاملات، تراجع سعر سهم "تسلا" بنحو 13.6 بالمائة ليصل إلى 228.8 دولار.

وهبطت القيمة السوقية لـ"تسلا" بنحو 5 مليارات دولار ووصلت في الوقت الحالي عند 40.45 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت "تسلا" تسجيل زيادة في إيرادات الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران 6.35 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ4 مليارات دولار في الربع المقارن من العام الماضي، لكنه مستوى دون التوقعات عند 6.41 مليار دولار

مباشر (اقتصاد)

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