أرباح أمازون تصعد بأقل من التقديرات.. والإيرادات ترتفع 20%

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "أمازون" خلال الربع الثاني من العام الجاري لكنها دون التقديرات، بينما صعدت الإيرادات بأكثر من التوقعات.

وكشفت نتائج أعمال عملاق التجزئة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 2.62 مليار دولار (5.22 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة مع 2.53 مليار دولار (5.07 للسهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "أمازون" من الأرباح سيبلغ 5.56 دولار في الربع الثاني من عام 2019.

كما ارتفعت مبيعات "أمازون" إلى 63.40 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 20 بالمائة، مقابل 52.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تحقيق إيرادات بقيمة 62.5 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وجاء صعود الإيرادات بدعم الخدمات السحابية والتي ارتفعت بنحو 37 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 8.38 مليار دولار ولكن أقل من توقعات المحللين عند 8.5 مليار دولار.

وتتوقع الشركة أن تحقق إيرادات تتراوح بين 66 مليار دولار إلى 70 مليار دولار في الربع الثالث، بارتفاع من 17 إلى 24 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تتوقع أن تسجل أرباحاً تشغيلية تتراوح بين 2.1 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار، وهي أقل من نفس الفترة من العام الماضي عند 3.7 مليار دولار.

وعند إغلاق جلسة اليوم، انخفض سهم "أمازون" بنحو 1.3 بالمائة إلى 1973.81 دولار، كما تراجع بأكثر من 2 بالمائة في تداولات ما بعد الجلسة.