بالصور..هيئة تطوير منطقة مكة تعتمد خطتها التشغيلية لموسم الحج

الرياض - مباشر: أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة اعتماد الخطة التشغيلية بالمشاعر لموسم الحج العام الجاري.

واعتمد مستشار ملك السعودية، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بموسم حج 1440هـ، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتهدف الخطة، إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها، وفي مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة "سار"، ومنشأة الجمرات والمشاريع المرتبطة بها.

كما تشمل الخطة، صيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومحطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن الخدمات وتحديثها دورياً.

وستستند الخطة، في تشغيلها على جاهزية عدة مشروعات جديدة في المشاعر المقدسة، حيث يأتي تنفيذها ضمن توصيات لجنة الحج المركزية التي عقدت بعد موسم حج العام الماضي، وأكدت الحاجة إلى تنفيذ هذه المشاريع التي ستعمل المنفذ منها بكامل طاقتها والبعض الآخر تم الانتهاء من مرحلتها الأولى لتسهم في تقديم خدمات تكاملية لحجاج بيت الله الحرام، حيث تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ونوهت الهيئة، إلى أن تلك المشروعات التي ستدخل الخدمة في حج هذا العام، تتضمن مشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى، ومشروع تمديد طريق 206 وربطه بنفق مع طريق 204 وإنشاء 3 منحدرات بمشعر منى، ومشروع إنشاء مباني سكنية وإدارية متعددة الطوابق لمشغلي محطات قطار المشاعر ومشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة مشعر منى.

وتابعت، فضلاً عن مشروع تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري مزدلفة وعرفات، ومشروع تركيب وتشغيل 2400 وحدة دورة مياه جاهزة ومتنقلة في مشعر منى.

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