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محدث.. "داو جونز" يسجل أكبر هبوط يومي في 4 أسابيع

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محدث.. "داو جونز" يسجل أكبر هبوط يومي في 4 أسابيع محدث.. "داو جونز" يسجل أكبر هبوط يومي في 4 أسابيع

مباشر: انخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل "داو جونز" أكبر خسائر يومية في 4 أسابيع مع تواصل إعلان نتائج أعمال للشركات.

وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا الأسوأ أداءً في البورصة الأمريكية، بالإضافة إلى خسائر قطاع الطاقة.

وكشفت شركة "فيسبوك" بالأمس عن تجاوز الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين خلال الربع الثاني، مع ارتفاع عدد المستخدمين بنحو 8 بالمائة.

في حين ارتفعت خسائر شركة "تسلا" بأكثر من التوقعات فيما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات، ليتهاوى السهم بأكثر من 13 بالمائة.

كما تراجع سهم "فورد" بأكثر من 7 بالمائة بعد أن فشلت الأرباح في تجاوز التقديرات، كما هبطت الإيرادات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التقديرات، فيما ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة لأول مرة في 3 أشهر.

أما عجز الميزان السلعي بالولايات المتحدة فقد تراجع خلال الشهر الماضي بأقل من المتوقع.

وفي بيان السياسة النقدية الصادر اليوم، ألمح المركزي الأوروبي إلى خفض معدل الفائدة والاتجاه إلى سياسة تيسيرية، في حين صرح ماريو دراجي رئيس البنك بأن مخاطر حدوث ركود في منطقة اليورو منخفضة.

في حين أشار دراجي إلى أن المخاطر على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لا تزال تميل إلى الاتجاه الهابط.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 27140.9 نقطة، فاقداً 128.9 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 3003.6 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 1 بالمائة إلى 8238.5 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.816.

مباشر (اقتصاد)

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