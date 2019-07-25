"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

الرياض - مباشر: ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، أن قروض الشركة تتراوح بين 120-130 مليون ريال، مشيراً إلى أنها تسهيلات إسلامية.

وأوضح سمير الحميدي، في مداخلة هاتفية لقناة "سي إن بي سي"، اليوم الخميس، أن مبيعات الشركة ارتفعت بدعم أداء فروعها المتنوعة.

وقالت الشركة في بيان لبوصة السعودية، أمس، إنها حققت نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي.

وأضاف، أن "ساكو" قد زادت 32 فرعاً في السعودية متوزعة على 18 مدينة، منوهاً إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 40 فرعاً في جميع أنحاء المملكة بحلول 2020، مع التركيز على المدن الرئيسية مثل مكة والمدينة لخدمة المعتمرين والحجاج.

وأكمل، أن "ساكو" أضافت قسم تكنولوجيا في 15 فرعاً.

وتعليقاً على توسعات الشركة وتأثيرها المالي، أشار الحميدي، إلى أن "ساكو" أقر توزيع ريالا لكل سهم أمس، قائلاً "ليس لدينا أي ضغوط مالية".

ترشيحات

11 سبتمبر.. "ساكو" توزع ريالاً للسهم عن النصف الأول

أرباح "ساكو" ترتفع 6.4% بالربع الثاني بدعم الإيرادات

7 تغيرات بحصص كبار ملاك السوق السعودي