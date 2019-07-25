تكلقة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع قرب أدنى مستوى بـ3سنوات

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري قرب أدنى مستوى في نحو 3 أعوام.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن معدل الرهن العقاري الأمريكي لآجل 30 عاماً تراجع إلى مستوى 3.75 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، مقابل 3.81 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجل معدل الرهن العقاري الأمريكي لمدة 30 عاماً مستوى 4.54 بالمائة.

كما انخفض متوسط الفائدة على الرهن العقاري بالولايات المتحدة لآجل 15 عاماً إلى 3.18 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، مقارنة مع 3.23 بالمائة.

وأوضح "سام خاطر" كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك" أنه يتوقع أن تؤثر معدلات الرهن العقاري المنخفضة بشكل إيجابي على سوق الإسكان قريبًا.

وأضاف: "استمرت معدلات الرهن العقاري بالقرب من أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفعت طلبات الشراء خلال الشهرين الماضيين، وعلى الرغم من أن هذا التحسن لم يؤثر بعد على مبيعات المنازل، إلا أن طلبات الشراء يجب أن اترجم إلى ارتفاع في مبيعات المنازل خلال النصف الثاني من هذا العام".