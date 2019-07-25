قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

الرياض - مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، بأنه تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف المملكة السعودية.

وجدد العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح المالكي، أن توجيه الجماعات الحوثية المسلحة صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمدها استهداف المدنيين يعد جرائم حرب ضد الإنسانية توقعها تحت طائلة القانون الدولي.

واستهجن العقيد المالكي، الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.

ترشيحات