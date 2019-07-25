تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن مستشاري الرئيس دونالد ترامب يدفعونه للتركيز على الحفاظ على قوة الاقتصاد والتخفيف من النزاع التجاري مع الصين وانتقاده الشديد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال موقع "بوليتكو" في تقرير له نقلاً عن تصريحات لمسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، أنه مع اقتراب موعد انتخابات عام 2020، فإن الكثير من المسؤولين داخل البيت الأبيض يخبرون ترامب بأن الحروب التجارية ليست جيدة.

إلى جانب النصيحة بشأن الصين، يطالب مستشارو ترامب، الرئيس بعدم انتقاد باول الذي من المحتمل أن يخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وفقاً للتقرير.

وذكر التقرير أن المستشارين يحاولون إقناع ترامب بتجنب التحركات والتصريحات التي من شأنها التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.

ويرى التقرير أنه بالنسبة لرئيس يتعرض باستمرار للنقد بسبب تغريداته المثيرة للجدل وتهديدات المساءلة المستمرة من بعض الديمقراطيين في أعقاب تحقيق مولر بشأن التواطؤ روسيا، فإن الحفاظ على نمو اقتصادي قوي سيكون بمثابة ركيزة لحملة إعادة انتخابه لفترة ثانية.

وقال "لاري كودلو" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: "المفتاح الآن هو تجنب التحركات التي تقتل النمو والازدهار، وترامب يعلم ذلك، فالنمو الاقتصادي هو ورقة رابحة لإعادة انتخابه".

وأضاف التقرير إلى أن تجنب ترامب لـ "قتلة النمو" سيمر بسرعة، اعتمادًا على ما يحدث في مفاوضات الصين ومدى تحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة تيسيرية.