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محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تراجع الإمدادات

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محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تراجع الإمدادات محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تراجع الإمدادات

مباشر: ارتفعت النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع التراجع الحاد في المخزونات والإنتاج الأمريكي.

وكانت البيانات الرسمية أظهرت أمس تراجع كبير في إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 700 ألف برميل يومياً إلى 11.300 مليون برميل يومياً، كما سجلت المخزونات تراجع بمقدار 10.8 مليون برميل خلال نفس الفترة عند 445 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1.5 بالمائة خلال التعاملات لكن خسائر الأسهم الأمريكية ومخاوف تباطؤ الطلب حدت من المكاسب عند التسوية.

ويترقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، بعد الاستيلاء على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني من قبل القوات الإيرانية الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.3 بالمائة عند 56.02 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 56.99 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 6:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنحو 0.3 بالمائة إلى 63.39 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 64.23 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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