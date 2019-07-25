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الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية: انتخابات الرئاسة في سبتمبر المقبل بدلا من نوفمبر

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الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية: انتخابات الرئاسة في سبتمبر المقبل بدلا من نوفمبر الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية: انتخابات الرئاسة في سبتمبر المقبل بدلا من نوفمبر

وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس 25 يوليو / تموز، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر / أيلول المقبل.

وكان من المقرر، في وقت سابق، أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر، وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، 25 يوليو/تموز، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

وكانت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، ذكرت نقلا عن نور الدين بن تيشة، المستشار الأول للرئيس التونسي المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، أن الرئيس السبسي أدخل المستشفى العسكري مساء أمس الأربعاء.

وذكرت الوكالة، أن "آخر نشاط للرئيس التونسي يعود إلى يوم الإثنين الماضي عندما استقبل بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي".

وكان السبسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد غادر المستشفى العسكري في تونس مطلع شهر يوليو الجاري نحو مقر إقامته بقرطاج وذلك "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية وقتها.

ووقع السبسي، في الخامس من الشهر الجاري على أمر يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في بلاده لمدة شهر، كما وقع في نفس اليوم، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

يتبع...

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