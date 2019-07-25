"الفالح" يحدد موعد تقديري لطرح أرامكو السعودية

الرياض - مباشر: أكد وزير الطاقة السعودي، أن المملكة "مستعدة تماما" لطرح أولى عام لعملاق النفط أرامكو.

وقال خالد الفالح، بمقابلة مع "روتيرز"، اليوم الخميس، إن بيع أسهم أرامكو من الممكن أن يتم العام القادم، موضحاً أن ذلك يتوقف على "الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية".

وصرح الوزير السعودي: "أن الطلب العالمي على النفط يبدو صحيا على نحو معقول، لكنه أقل من التقديرات في بداية 2019".

وتابع الفالح: "لست قلقا بالمرة، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لم يؤثر على الطلب بشكل يمكن قياسه، نظرا لقوة الطلب في قارة آسيا.

وجاءت المقابلة مع "رويترز" على هامش اجتمع الفالح مع وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، في نيودلهي.

ودعا وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم، المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم التي تمر بمضيق هرمز.

ترشيحات