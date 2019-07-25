السعودية تخطط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب تجنباً لمضيق "هرمز"

الرياض - مباشر: أكد وزير الطاقة السعودي، أن بلاده تخطط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب بنسبة 40 في المئة، تجنباً لمضيق "هرمز".

وقال خالد الفالح، في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الخميس، إن السعودية تسعى لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب بـ40 بالمئة خلال عامين، لتجنب المزيد من صادرات النفط المرور بمضيق "هرمز".

وأوضح الفالح، أن السعودية تخطط لزيادة صادراتها من الخام عبر خط الأنابيب شرق-غرب البالغة طاقته 5 ملايين برميل يوميا إذا تطلب الأمر.

وصرح: "نأمل في زيادة طاقته إلى سبعة ملايين برميل يوميا".

ويشار، إلى أن المملكة تصدر بالفعل بعض شحنات نفطها عبر البحر الأحمر مستخدمة خط أنابيب طوله 1200 كيلومتر يبدأ من شرق المملكة، ليصل إلى مدينة ينبع الساحلية على البحر الأحمر غرب البلاد.

جاءت المقابلة على هامش اجتمع الفالح مع وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، في نيودلهي.

ودعا وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم، المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم التي تمر بمضيق هرمز.

وقال الفالح بعد اجتماع مع دارميندرا برادان: "تحتاج الهند أيضا إلى القيام بدورها في تأمين حرية الملاحية في الممرات البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم.

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