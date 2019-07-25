أخبار عاجلة

8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك -
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية تخطط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب تجنباً لمضيق "هرمز"

Google+ Print
السعودية تخطط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب تجنباً لمضيق "هرمز" السعودية تخطط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب تجنباً لمضيق "هرمز"

الرياض - مباشر: أكد وزير الطاقة السعودي، أن بلاده تخطط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب بنسبة 40 في المئة، تجنباً لمضيق "هرمز".

وقال خالد الفالح، في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الخميس، إن تسعى لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب بـ40 بالمئة خلال عامين، لتجنب المزيد من صادرات النفط المرور بمضيق "هرمز".

وأوضح الفالح، أن السعودية تخطط لزيادة صادراتها من الخام عبر خط الأنابيب شرق-غرب البالغة طاقته 5 ملايين برميل يوميا إذا تطلب الأمر.

وصرح: "نأمل في زيادة طاقته إلى سبعة ملايين برميل يوميا".

ويشار، إلى أن المملكة تصدر بالفعل بعض شحنات نفطها عبر البحر الأحمر مستخدمة خط أنابيب طوله 1200 كيلومتر يبدأ من شرق المملكة، ليصل إلى مدينة ينبع الساحلية على البحر الأحمر غرب البلاد.

جاءت المقابلة على هامش اجتمع الفالح مع وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، في نيودلهي.

ودعا وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم، المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم التي تمر بمضيق هرمز.

وقال الفالح بعد اجتماع مع دارميندرا برادان: "تحتاج الهند أيضا إلى القيام بدورها في تأمين حرية الملاحية في الممرات البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم.

ترشيحات

السعودية تبحث مع الهند جذب استثمارات جديدة للقطاع النفطي

الفالح: متفائل بمحادثات شراء أرامكو لحصة بأنشطة تكرير "ريلاينس" الهندية السعودية تدعو مستوردي النفط لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة