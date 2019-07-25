واشنطن: 16 مليار دولار مساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية

مباشر: تعتزم وزارة الزراعة الأمريكية تقديم 16 مليار دولار أخرى من المساعدات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين بداية من الشهر المقبل.

وقال وزير الزراعة "سوني بيردو" في بيان اليوم الخميس، إن المزارعين لن يقفوا بمفردهم في مواجهة التعريفات الانتقامية غير المبررة بينما يواصل الرئيس الأمريكي العمل على توطيد صفقات تجارية أفضل وأقوى في جميع أنحاء العالم.

ورغم ذلك، أضاف "بيردو" أن المزارعين الأفراد يجب ألا يتوقعوا أن تعوضهم المساعدات بالكامل عن الخسائر التجارية.

ويعاني المزارعون الأمريكيون في الوقت الذي تتراكم فيه الخسائر الناجمة عن النزاعات التجارية، بالإضافة إلى سنوات من الإفراط في الإنتاج العالمي الذي أبقى الأسعار منخفضة.

وانخفض دخل المزارع في الولايات المتحدة بنسبة 16 بالمائة في العام الماضي إلى 63 مليار دولار، أي حوالي نصف المستوى الذي كان عليه في عام 2013.

ومن المقرر أن يتوجه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشن إلى الصين يوم الإثنين في أول مفاوضات تجارية عالية المستوى وجهاً لوجه بين أكبر اقتصادين في العالم منذ انهيار المحادثات في مايو/آيار الماضي.