محدث.. أسعار الذهب عالمياً تسجل أكبر هبوط يومي بـ3 أسابيع

مباشر: انخفضت أسعار الذهب بأكبر وتيرة في 3 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، حيث فقد المعدن نحو 9 دولارات بعد قرار البنك المركزي الأوروبي.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بثبيت معدل الفائدة، وعلى الرغم من أنه ألمح لخفضها إلا أن الأسواق كانت تأمل أن يتخذ البنك قرار سريع لخفض تكاليف الاقتراض.

كما جاءت تصريحات رئيس البنك "ماريو دراجي" أقل حذراً وتشاؤماً مما كانت تعتقده الأسواق، مع إشارته إلى ضعف احتمالات دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود.

وفي الولايات المتحدة، كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انخفاض طلبات إعانة البطالة بعكس التوقعات، في حين تراجع عجز الميزان التجاري السلعي بأقل من التقديرات.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل مع توقعات على نطاق واسع أن ينتج عنه خفض لمعدل الفائدة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر/ آيلول بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.9 دولار ليصل إلى 1414.70 دولار للأوقية، مسجلاً أكبر خسائر يومية منذ 5 يوليو/تموز الجاري.

وبحلول الساعة 5:49 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة أو 10 دولارات تقريباً مُسجلاً 1415.65 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.826.